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حوادث

حبس موظف لاتهامه باختلاس 62 ألف جنيه من شركة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:59 ص
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
عمرو خليفة
قررت نيابة مدينة نصر، حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه باختلاس 62 ألف جنيه من شركة يعمل بها فى مدينة نصر.

تلقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، بلاغًا من محام بشركة للمجمعات الاستهلاكية بمدينة نصر بتضرره من أمين عهدة بفرع الشركة لاتهامه باختلاس كمية من البضائع عهدته بلغت قيمتها 62 ألف جنيه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة علي لمروره بضائقة مالية.

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