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بهيج حسين: هذه كانت نصيحتي لملكات جمال مصر في مسابقة Miss Elegant.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:35 ص
صدى البلد
آية التيجي - عدسة / احمد بيسو
قال بهيج حسين مصمم الأزياء الشهير أن مسابقة "Miss Elegant" تهدف إلى اختيار أكثر ملكة من المتسابقات الـ22، التي سوف تظهر بشكل أنيق وجذاب للغاية خلال الحفل، وسوف تلتزم بفكرة الشو، والذي يعتمد على اختيار أزياء مستوحاه من الـ 60 و الـ70، والتي انتشرت فيه موضة فنانات الزمن الجميل، من أبرزهم سعاد حسني، ومريم فخر الدين، و هند رستم.

وأضاف بهيج في تصريحات خاصة لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أن أبرز النصائح التي وجهتها لهم في اختيار الأزياء الخاصة بهم، هو مذاكرة العصر الذي سوف يختارون منه، حيث يجب أن يلتزمون بالإكسسورات، والشعر، وحتى أدق التفاصيل في الفستان والذي يتسق مع الفكرة.

وأشار إلى أن صاحبة لقب ملكة جمال مصر بنت مصر يجب أن تتسم بالعديد من الصفات، أبرزها: الثقافة، وقوة الشخصية، وحضورها بين الناس، والجمال أمر نسبي فهو يختلف من شخص لآخر لذا هو أمر غير ثابت، وليس له أى مقاييس على الإطلاق.

وتابع بهيج أن مشاريعه المقبلة سوف تعتمد في الفترة المقبلة سيكون شو أزياء خاص بدخول الكريمساس شو، حيث انه سيكون مستوحى من العادات والتقاليد المتبعة في أعياد الكريسماس، وبعده سيكون الرويال فاميلي شو، والذي يعتمد على إطلالات النساء في الأسرة الملكية.

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