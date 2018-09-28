تحويل الحركة المرورية على الإسماعيلية الصحراوي حتى 6 مساء

أجرت الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، تحويلات مرورية لمسافة 500 متر علي طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، في إطار أعمال رقم وتركيب كمرات خرسانية لإنشاء كوبري تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي بمنطقة مدخل طريق بلبيس.



وأعلنت الادارة، في بيان لها، ان التحويلات عبارة عن تحويل الاتجاه القادم من القاهرة إلى الإسماعيلية للانحراف يسارا ما قبل منطقة الأعمال إلى الاتجاه الآخر، لاستخدام عدد 2 حارة مرورية، ومن ثم العودة إلي الطريق الرئيسي.



وأضافت الادارة، ان مدة تنفيذ الأعمال تستمر حتى 6 مساء اليوم الجمعة.

