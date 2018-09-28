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حوادث

عرض خنجر الجريمة على الأدلة الجنائية في واقعة قتل عامل حماة شقيقته

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:48 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
ندى حمودة - أحمد مهدي
أمر المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية بعرض سلاح الجريمة "خنجر" المستخدم في جريمة قتل ربة منزل بالوراق على الأدلة الجنائية، والاستماع لأقوال نجل الضحية وزوجته، ووالدة المتهم.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس عامل ب "خمارة" 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل حماة شقيقته عقب التعدي عليها بـ "خنجر" بسبب خلافات بين زوجين بالوراق.

كشفت تحقيقات محمود سكر وكيل اول نيابة حوادث شمال الجيزة إن خلافات وقعت بين زوجين بمنطقة الوراق تدخل على أثرها عائلتي الطرفين وأثناء محاولتهما الصلح تفاقم الأمر وقام على أثره الزوج بضرب حماته والتعدي عليها بالسب ما أثار غضب شقيق الزوجة وأراد الانتقام من الزوجة بالتعدي على والدته بالمثل فقام بإخراج سلاح أبيض "خنجر" من بين طيات ملابسه وسدد طعنة لحماة شقيقته بالظهر، أردتها قتيلة في الحال وفر هاربا.

وأضافت التحقيقات التي أجريت بإشراف المستشار محمد شرف رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة أن قوات قسم الوراق تمكنت من ضبط المتهم الذي واجهته النيابة بتحريات البحث الجنائي وأقوال شهود العيان ووجهت له تهمتي القتل العمد وحيازة سلاح أبيض وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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