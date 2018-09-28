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أخبار البلد

وزارة السياحة تضيء الأهرامات وأبوالهول احتفالا بيوم السياحة العالمى

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 05:15 ص
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
في ضوء مشاركة مصر للعالم في الاحتفال بيوم السياحة العالمى، قامت وزارة السياحة أمس بإضاءة الأهرامات احتفالا بهذه المناسبة، وذلك من الساعة العاشرة والنصف مساء أمس ولمدة ساعة.

وتماشيا مع دعوة منظمة السياحة العالمية لتسليط الضوء هذا العام على الحاجة إلى الاستثمار في تكنولوجيات رقمية لخلق البيئة للإبداع والريادة التجارية في مجال السياحة، ستقوم الوزارة ببث هذه الفعالية مباشرة بعدة لغات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة إضغط هنا للمشاهدة.

والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وقد وضعت منظمة السياحة العالمية شعار "السياحة والتحول الرقمي" على موقعها الالكتروني بعدة لغات، ليكون شعار يوم السياحة العالمي لهذا العام.
‏http://wtd.unwto.org/content/wtd-2018-resources

واستثمارا لشعار المنظمة ، قامت وزارة السياحة بتجهيز الجناح المصري المشارك في بورصة لندن السياحية فى نوفمبر المقبل بأحدث الوسائل التكنولوچية والوسائط الرقمية، وذلك ايمانا منها بأهمية التطورات والابتكارات التكنولوجية في قطاع السياحة.

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