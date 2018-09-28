ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

استشاري تغذية تشرح التأثيرات الخطيرة للإفراط في إضافة الملح إلى الطعام

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:17 ص
صدى البلد
ريهام قدري
إن العنصر الأساسي المكون لملح الطعام الذي نتناوله يوميًا ونضيفه إلى طعامنا هو كلورايد والمعروف أيضًا أن الصوديوم وتقول الدكتورة جيهان الحفني استشاري التغذية ان الملح يؤدي وظائف عديدة في الجسم، منها تنظيم معدّل السوائل، كما يساهم في عملية تقلص العضلات وفي عمل الجهاز العصبي والجهاز الهضمي، وفي حفظ حرارة الجسم وحمايته من التأثير القوي لأشعة الشمس عليه.

وأوضحت أن الكمية التي يجب أن تدخل إلى جسم الإنسان يوميًا والتي تختلف بحسب العمر والحالة الصحية تتراوح بين 120 ملغ للطفل الرضيع، وتتزايد وصولًا إلى 2300 ملغ في اليوم كحد أقصى للأشخاص البالغين الأصحاء الذين لا يعانون من أي مشاكل مزمنة. أما أولئك المصابين بأمراض القلب أو الكلى أو الضغط المرتفع أو السكري، فلا يمكنهم استهلاك أكثر من 1500ملغ من الصوديوم يوميًا. وذلك لأن زيادة الصوديوم في الجسم من شأنها أن تؤدي إلى مشاكل صحية عديدة نذكر بعض في ما يلي.

إرتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب

إن ارتفاع معدّل الصوديوم في الجسم يؤدي إلى خلل في كمية المعادن والهرمونات، وإلى احتباس الماء والسوائل في الجسم وبالتالي ازدياد كمية الدم وارتفاع معدّل ضغط الدم. وهذا الإرتفاع من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل في القلب، وأن يعطل وظائف الكلى أيضًا، كما أنه ممكن أن يسبب جلطات قلبية ودماغية.

حصى الكلى

إن التخلص من فائض المعادن وتنقية الجسم من الفضلات هي من مهمات الكلى، لذلك فإن ارتفاع معدل الصوديوم في الجسم يصعب على الكلى إنجاز هذه المهمة، كما أن الكمية الفائضة من الصوديوم من شأنها أن تسبب تكوّن الحصى في الكلى وبسبب زيادة الضغط، تتضرر أيضًا شرايين الكلى ويخلق خللًا على أدائها.

مخاطر على المعدة

لقد أثبتت الأبحاث العلمية أن ازدياد معدل الصوديوم في الجسم يزيد من خطر الإصابة بحرقة المعدة وبالقرحة، كما أنه من الممكن أن يكون أحد أسباب الإصابة بسرطان المعدة والجهاز الهضمي.

مشاكل العظام

إن زيادة الصوديوم في الجسم تؤدي إلى خلل في التوازن في المعادن الأساسية لصحة الإنسان، ونذكر منها بشكل خاص الكالسيوم حيث يؤدي معدل الصوديوم المرتفع إلى عدم قدرة الجسم لى امتصاصه وبالتالي من الممكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بهشاشة العظام ونموها وكثافتها.

ترشيحاتنا

سيدة تدعى وفاتها بمساعدة زوجها للهروب من قروض بنكية وأحكام قضائية

الكاف: 20 ألف دولار غرامة على الأهلي ومباراتين بدون جمهور مع إيقاف التنفيذ

وثيقة مسربة تكشف مخطط قطر لزعزعة استقرار السعودية والإمارات والبحرين .. فيديو

قبل معركة الأهلي.. وفاق سطيف يخسر على ملعبه في الدوري الجزائري

المبعوث الأمريكي: حادث الطائرة الروسية مثال خطير للتصعيد في سوريا

نتنياهو في الأمم المتحدة.. يكشف صواريخ حزب الله.. ومنشأة إيران السرية.. اليمين الإسرائيلي يبارك الخطاب.. واليسار: مشوش ويفتقر للرؤية

قائد النجمة اللبناني بعد فوز الأهلي: الحمد لله إنهم أربعة أهداف فقط.. فيديو

السيسي يبدأ معركة تخفيض تلال الدين العام.. المالية تعد برنامج إصلاح هيكليا للاقتصاد .. نواب: يقلل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.. وزيادة الموارد وتقليل المصروفات الحكومية ضرورة

الجيش الفرنسي ينفذ عملية إنزال لـ 120 مظليا في شمال مالي

تغيير شعار برشلونة للمرة 11 في تاريخ النادي .. صور

10 فوائد غير متوقعة للخميرة.. أبرزها تعزيز صحة القلب

حذاء مرصع بالألماس بـ 17 مليون دولار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لحذاء شيرين رضا أثناء مهرجان الجونة

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

فيديو

خبير: الصين دخلت القارة الأفريقية بمنهجية مختلفة قائمة على دعم تصالح الحضارات
مؤلف كابتن ماجد: فكرة المسلسل جاءتني أثناء مشاهدة كأس العالم 1987
استئصال جنين غير مكتمل من بطن رضيعة بأسيوط
خالد بيبو يوجه رسالة مؤثرة لـ ناصر ماهر ..فيديو
خالد بيبو: الأهلي سينشئ أكاديميات لتعليم كرة القدم في كل أنحاء الجمهورية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟