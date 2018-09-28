استشاري تغذية تشرح التأثيرات الخطيرة للإفراط في إضافة الملح إلى الطعام

إن العنصر الأساسي المكون لملح الطعام الذي نتناوله يوميًا ونضيفه إلى طعامنا هو كلورايد والمعروف أيضًا أن الصوديوم وتقول الدكتورة جيهان الحفني استشاري التغذية ان الملح يؤدي وظائف عديدة في الجسم، منها تنظيم معدّل السوائل، كما يساهم في عملية تقلص العضلات وفي عمل الجهاز العصبي والجهاز الهضمي، وفي حفظ حرارة الجسم وحمايته من التأثير القوي لأشعة الشمس عليه.



وأوضحت أن الكمية التي يجب أن تدخل إلى جسم الإنسان يوميًا والتي تختلف بحسب العمر والحالة الصحية تتراوح بين 120 ملغ للطفل الرضيع، وتتزايد وصولًا إلى 2300 ملغ في اليوم كحد أقصى للأشخاص البالغين الأصحاء الذين لا يعانون من أي مشاكل مزمنة. أما أولئك المصابين بأمراض القلب أو الكلى أو الضغط المرتفع أو السكري، فلا يمكنهم استهلاك أكثر من 1500ملغ من الصوديوم يوميًا. وذلك لأن زيادة الصوديوم في الجسم من شأنها أن تؤدي إلى مشاكل صحية عديدة نذكر بعض في ما يلي.



إرتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب



إن ارتفاع معدّل الصوديوم في الجسم يؤدي إلى خلل في كمية المعادن والهرمونات، وإلى احتباس الماء والسوائل في الجسم وبالتالي ازدياد كمية الدم وارتفاع معدّل ضغط الدم. وهذا الإرتفاع من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل في القلب، وأن يعطل وظائف الكلى أيضًا، كما أنه ممكن أن يسبب جلطات قلبية ودماغية.



حصى الكلى



إن التخلص من فائض المعادن وتنقية الجسم من الفضلات هي من مهمات الكلى، لذلك فإن ارتفاع معدل الصوديوم في الجسم يصعب على الكلى إنجاز هذه المهمة، كما أن الكمية الفائضة من الصوديوم من شأنها أن تسبب تكوّن الحصى في الكلى وبسبب زيادة الضغط، تتضرر أيضًا شرايين الكلى ويخلق خللًا على أدائها.



مخاطر على المعدة



لقد أثبتت الأبحاث العلمية أن ازدياد معدل الصوديوم في الجسم يزيد من خطر الإصابة بحرقة المعدة وبالقرحة، كما أنه من الممكن أن يكون أحد أسباب الإصابة بسرطان المعدة والجهاز الهضمي.



مشاكل العظام



إن زيادة الصوديوم في الجسم تؤدي إلى خلل في التوازن في المعادن الأساسية لصحة الإنسان، ونذكر منها بشكل خاص الكالسيوم حيث يؤدي معدل الصوديوم المرتفع إلى عدم قدرة الجسم لى امتصاصه وبالتالي من الممكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بهشاشة العظام ونموها وكثافتها.