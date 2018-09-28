ضياء حلمي: مصر تدافع عن مصالح 134 دولة برئاستها لمجموعة الـ77 والصين

قال ضياء حملي الأمين العام للغرفة التجارية المصرية الصينية، إن العالم يمر بمرحلة غير مسبوقة، بسبب كثرة التحديات الاقتصادية، التي تشبه الحروب الشرسة.



وأضاف "حلمي " في حواره في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين، يؤكد دورها المحوري في أفريقيا والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.



وتابع:" مصر برئاستها لمجموعة الـ 77 والصين تدافع عن مصالح 134 دولة على مستوى العالم %"، مؤكدا أن مصر تتمتع باستقرار سياسي يدعم مكانتها الإفريقية والعربية.

