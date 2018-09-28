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حوادث

تفاصيل ضبط أكبر مزوري الأوراق الرسمية بالجيزة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:00 ص
تزوير - أرشيفية
تزوير - أرشيفية
ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط أكبر مزوري المستندات الرسمية بمدينة الصف.

وردت معلومات لقطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بقيام حاصل علي دبلوم، بطباعة إيصالات مزورة ومذيلة بخاتم شعار الجمهورية ومنسوب صدورها لجهات مختلفة وترويج تلك الإيصالات المزورة عقب اصطناعها، على المواطنين راغبى استخدامها.

عقب تقنين الاجراءات، وجه اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تمكن من ضبط المتهم بمسكنه.

واعترف المتهم، بقيامه بترويج الأوراق المزورة على المواطنين من راغبي الحصول عليها، ويتلقي مقابل ذلك مبالغ مالية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط "عدد 130 بصمة مجسمة لخاتم شعار الجمهورية، عدد 12 تصريح مؤقت مدونة بالبيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، عدد 28 إيصال سحب تراخيص خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية - إيصال سحب تراخيص مدون به بيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، عدد 5 أكلاشيه بأسماء مختلفة، شهادة بيانات خالية البيانات، وعدد 3 شهادات طلب توقيع الكشف الطبى مدون بهم بيانات، وعدد 14 شهادة طلب توقيع الكشف الطبى خالية البيانات، عدد 2 مذكرة فقد خالية البيانات، مذكرة فقد مدون بها بيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، شهادة إتمام المرحلة الثانوية التجارية خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، عدد 5 إيصالات لشركة كهرباء جنوب القاهرة، 8 شهادات قيد ميلاد، عدد 3 شهادات قيد طلاق وزواج، إيصال سحب رخصة قيادة مدون بالبيانات، عدد 5 عقد إيجار به بيانات، عدد 4 شهادات إتمام المرحلة الثانوية الصناعية خالية البيانات، وجميع الأوراق منسوب صدورها لجهات مختلفة مزورة بالاصطناع بالكامل، مبلغ مالى قدره 1455 جنيه" بحوزة المتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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