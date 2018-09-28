الأرصاد: طقس اليوم حار على القاهرة وسقوط أمطار على عدة مناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم الجمعة وغدا السبت، ارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية ومناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون خفيفة إلى متوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على محافظات ومدن مصر: "القاهرة الصغرى 24، والكبري 34، وسط الدلتا 23 33،

الإسكندرية 23 32، بلطيم 23 31، مطروح 21 31، السلوم 20 31، سيوة 23 35، بورسعيد 25 30، دمياط 24 29، العريش 19 31، رفح 18 30، الإسماعيلية 20 34، السويس 21 34، رأس سدر 23 34، نخل 18 33، نويبع 24 36، طابا 22 34، كاترين 19 35، الطور 24 34، شرم الشيخ 28 37، الغردقة 26 36، مرسى علم 27 35، الفيوم 23 36، بنى سويف 22 37،

المنيا 22 37، أسيوط 21 38، سوهاج 22 40، قنا 23 40، الأقصر 24 41، أسوان 25 43، أبوسمبل 26 42، الوادي الجديد 23 40، شلاتين 27 40، أبورماد 28 39، رأس حدربة 29 37، حلايب 29 35​".