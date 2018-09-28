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نيفين جامع: نعمل على التكامل والتنسيق مع كل الجهات العاملة في تنمية المشروعات

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:00 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
خالد محيي الدين
قالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز تم إنشاؤه بديلا عن الصندوق الاجتماعي للتنمية، والذي يختص بتقديم الخدمات المالية والغير مالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفا أن المهام قد اختلفت لاهتمام الدولة بهذا القطاع.

وأوضحت نيفين خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي شريف عامر علي برنامجة "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية أم بي سي، أن الجهاز قام علي إيجابيات الصندوق الاجتماعي للتنمية، من أهمها انتشاره علي مستوي الجمهورية، وخبرة العمالة الموجودة به.

وأضافت رئيس جهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل علي التكامل و التنسيق مع كل الجهات التي تعمل في مجال تنمية المشروعات علي مستوي الجمهورية، مثل الجمعات الأهلية وشركات التمويل.

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نيفين جامع: نعمل على التكامل والتنسيق مع كل الجهات العاملة في تنمية المشروعات

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