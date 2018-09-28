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حوادث

نادي القضاة: منتدى شيوخ المهنة لتبادل خبراتهم في العمل القضائي.. صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:00 ص
منتدي لشيوخ القضاة
منتدي لشيوخ القضاة لتبادل خبراتهم في العمل
عمرو خليفة و جودت عيد
نظم نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن؛ منتدى لشيوخ القضاء بالعين السخنة في الفترة من ٢٤ وحتى ٢٧ سبتمبر؛ في إطار تبادل الخبرات الطويلة في العمل القضائي.

وقال المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة المستشار رضا محمود السيد؛ إنه تم خلال شيوخ القضاة قاموا خلال المنتدي بتدارس كثير من الموضوعات التي تهم القضاة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال المنتدى دعوة فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية في لقاء سادته روح المحبة تحدث فيه فضيلة مفتي الديار المصرية عن دور القضاء وأحكامه العظيمة وأهميته في استقرار المجتمع.
نادي القضاة: منتدى شيوخ المهنة لتبادل خبراتهم في العمل القضائي.. صور
نادي القضاة: منتدى شيوخ المهنة لتبادل خبراتهم في العمل القضائي.. صور
نادي القضاة: منتدى شيوخ المهنة لتبادل خبراتهم في العمل القضائي.. صور
نادي القضاة: منتدى شيوخ المهنة لتبادل خبراتهم في العمل القضائي.. صور
نادي القضاة: منتدى شيوخ المهنة لتبادل خبراتهم في العمل القضائي.. صور
نادي القضاة: منتدى شيوخ المهنة لتبادل خبراتهم في العمل القضائي.. صور
نادي القضاة: منتدى شيوخ المهنة لتبادل خبراتهم في العمل القضائي.. صور

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