مؤسسة الزومبا: إطلاق النسخة الثانية من المهرجان في الجونة بمشاركة سائحين..صور

قالت سالي سلامة مؤسسة مهرجان الزومبا، إن تنظيم المهرجان العام الجاري يهدف إلى خلق نمط جديد للسياحة الرياضية تكون المقاصد السياحة المصرية هي قبلتها، في المنطقة العربية، و إضافتها كمهرجان مصري علي أجندة شركات السياحة العالمية.



وأضافت في بيان صحفى أن مختلف السائحين الراغبين في زيارات المقاصد السياحية يبحثون دائما عن الجديد، و الحصول علي أكبر قدر من التجارب داخل المقصد السياحي خاصة تلك التجارب التي ترتبط فيها الرياضة و الفنون والموسيقي معا ، وهو ما يتوفر في رياضة الزومبا التي تحولت إلى لغة مشترك بين من يمارسون الزومبا حول العالم و تجمعهم معا في تجربة واحدة.



أوضحت أن تلك الفكرة تستطيع أن تمنح السائح تجارب لا تنسي، يمكنهم الاحتفاظ بها علي مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ، و تويتر ، و موقع يوتيوب، و تلك فرصة كبيرة لخلق صورة ذهنية أكثر إيجابية عن مصر.



و تابعت «سلامة» أن المهرجان هذا العام يركز بشكل كبير علي تواجد أعضاء من مختلف الأسواق التي تصدر حركة السياحة لمصر، خاصة تلك الأسواق التي تستهدف مصر زيادة حجم الحركة الوافد منها مثل السوق الأسباني ، و الذي قام بتعديل نصائح السفر لمصر و تخفيفها ، و دول أمريكا اللاتينية ، إلي جانب السوق العربي متمثل في لبنان و الأردن و دول الخليج ( المملكة العربية السعودية – الأمارات العربية المتحدة – الكويت – البحرين ).



وقد تم التجهيز للحدث بالتوازي مع توجهات السوق المصري في جذب المزيد من حركة السياحة و التي تتميز بمستوي إنفاق جيد .



و أعلنت سلامة أن المهرجان في نسخته الثانية ، سيتم انعقاده في «الجونة» التي تعد أحد أبرز المقاصد السياحية التي يقصدها محبي السياحة الشاطئية، وهو الأمر الذي يعطي فرصة كبيرة للمشاركين في الحصول علي أكبر قدر من الفيديوهات و الصور التي تعبر عن جمال مصر في صورة مشرقة مثل الجونة ، مؤكده أن هناك تركيز علي تواجد ممثلين لوكالات الأنباء العربية و العالمية خلال إطلاق الحدث في مؤتمر صحفي مطلع أكتوبر المقبل .



ولفتت سلامة إلي أنها سوف توجه الدعوة أيضا إلي العديد من مشاهير السوشيال ميديا لحضور فعاليات إطلاق النسخة الثانية من مهرجان زومبا للترويج للمقصد السياحي المصري علي السوشيال ميديا ، موضحة أن هناك عدد ( 15 ) من كبار مدربي رياضة الزومبا يشارك في حضور تلك الفعاليات .



ويحصل 15 مليون شخص تقريبا علي دروس أسبوعية في الزومبا في 14 ألف مكان في 180 دولة وقد بدأ عام 2001 وكانت على يد الكولومبي البيرتو بيريز«بيتو» وهي حركات رقص لاتينية تمثل مجموعة من الإيقاعات اللاتينية. وهي من أسرع أنواع التمارين الرياضية انتشارا في العالم ، وهي عبارة عن مجموعة من الرقصات لكل رقصة تصميم معين على إيقاع الألحان اللاتينية وبإمكان الزومبا حرق ما بين 500 إلى 800 سعر حراري في الساعة.