ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مؤسسة الزومبا: إطلاق النسخة الثانية من المهرجان في الجونة بمشاركة سائحين..صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:39 ص
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
قالت سالي سلامة مؤسسة مهرجان الزومبا، إن تنظيم المهرجان العام الجاري يهدف إلى خلق نمط جديد للسياحة الرياضية تكون المقاصد السياحة المصرية هي قبلتها، في المنطقة العربية، و إضافتها كمهرجان مصري علي أجندة شركات السياحة العالمية.

وأضافت في بيان صحفى أن مختلف السائحين الراغبين في زيارات المقاصد السياحية يبحثون دائما عن الجديد، و الحصول علي أكبر قدر من التجارب داخل المقصد السياحي خاصة تلك التجارب التي ترتبط فيها الرياضة و الفنون والموسيقي معا ، وهو ما يتوفر في رياضة الزومبا التي تحولت إلى لغة مشترك بين من يمارسون الزومبا حول العالم و تجمعهم معا في تجربة واحدة.

أوضحت أن تلك الفكرة تستطيع أن تمنح السائح تجارب لا تنسي، يمكنهم الاحتفاظ بها علي مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ، و تويتر ، و موقع يوتيوب، و تلك فرصة كبيرة لخلق صورة ذهنية أكثر إيجابية عن مصر.

و تابعت «سلامة» أن المهرجان هذا العام يركز بشكل كبير علي تواجد أعضاء من مختلف الأسواق التي تصدر حركة السياحة لمصر، خاصة تلك الأسواق التي تستهدف مصر زيادة حجم الحركة الوافد منها مثل السوق الأسباني ، و الذي قام بتعديل نصائح السفر لمصر و تخفيفها ، و دول أمريكا اللاتينية ، إلي جانب السوق العربي متمثل في لبنان و الأردن و دول الخليج ( المملكة العربية السعودية – الأمارات العربية المتحدة – الكويت – البحرين ).

وقد تم التجهيز للحدث بالتوازي مع توجهات السوق المصري في جذب المزيد من حركة السياحة و التي تتميز بمستوي إنفاق جيد .

و أعلنت سلامة أن المهرجان في نسخته الثانية ، سيتم انعقاده في «الجونة» التي تعد أحد أبرز المقاصد السياحية التي يقصدها محبي السياحة الشاطئية، وهو الأمر الذي يعطي فرصة كبيرة للمشاركين في الحصول علي أكبر قدر من الفيديوهات و الصور التي تعبر عن جمال مصر في صورة مشرقة مثل الجونة ، مؤكده أن هناك تركيز علي تواجد ممثلين لوكالات الأنباء العربية و العالمية خلال إطلاق الحدث في مؤتمر صحفي مطلع أكتوبر المقبل .

ولفتت سلامة إلي أنها سوف توجه الدعوة أيضا إلي العديد من مشاهير السوشيال ميديا لحضور فعاليات إطلاق النسخة الثانية من مهرجان زومبا للترويج للمقصد السياحي المصري علي السوشيال ميديا ، موضحة أن هناك عدد ( 15 ) من كبار مدربي رياضة الزومبا يشارك في حضور تلك الفعاليات .

ويحصل 15 مليون شخص تقريبا علي دروس أسبوعية في الزومبا في 14 ألف مكان في 180 دولة وقد بدأ عام 2001 وكانت على يد الكولومبي البيرتو بيريز«بيتو» وهي حركات رقص لاتينية تمثل مجموعة من الإيقاعات اللاتينية. وهي من أسرع أنواع التمارين الرياضية انتشارا في العالم ، وهي عبارة عن مجموعة من الرقصات لكل رقصة تصميم معين على إيقاع الألحان اللاتينية وبإمكان الزومبا حرق ما بين 500 إلى 800 سعر حراري في الساعة.
مؤسسة الزومبا: إطلاق النسخة الثانية من المهرجان في الجونة بمشاركة سائحين..صور
مؤسسة الزومبا: إطلاق النسخة الثانية من المهرجان في الجونة بمشاركة سائحين..صور
مؤسسة الزومبا: إطلاق النسخة الثانية من المهرجان في الجونة بمشاركة سائحين..صور
مؤسسة الزومبا: إطلاق النسخة الثانية من المهرجان في الجونة بمشاركة سائحين..صور
مؤسسة الزومبا: إطلاق النسخة الثانية من المهرجان في الجونة بمشاركة سائحين..صور
مؤسسة الزومبا: إطلاق النسخة الثانية من المهرجان في الجونة بمشاركة سائحين..صور
مؤسسة الزومبا: إطلاق النسخة الثانية من المهرجان في الجونة بمشاركة سائحين..صور

ترشيحاتنا

إبراهيم فايق يشيد بـ كارتيرون المدير الفني للأهلي

رسميا.. الزمالك يخوض مباراتي الهلال واتحاد جدة في السوبر المصري السعودي

مميش: شركة فرنسية تنفذ أول محطة لتداول السيارات بشرق بورسعيد الجديدة

قصة شاب دخل المستشفى لتركيب شريحة في يده خرج جثة هامدة.. فيديو وصور

مشاهدة مباراة الأهلي والنجمة بث مباشر بتاريخ 27-09-2018 البطولة العربية للأندية

المبعوث الأمريكي: حادث الطائرة الروسية مثال خطير للتصعيد في سوريا

هالة مصطفي : دول العالم لا تساند مصر فى مواجهة الإرهاب لهذا السبب

تغيير شعار برشلونة للمرة 11 في تاريخ النادي .. صور

السوبر المصرى السعودى بين الزمالك والهلال السعودي في الرياض يوم 6 أكتوبر

صحيفة مجرية: الاتفاق على توريد 1300 عربة قطار إلى مصر

رسميا .. نائلة فاروق حلمي قائم بأعمال رئيس قطاع التلفزيون

مصطفي بكري: إقالة رئيس التليفزيون من منصبه .. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

تفاصيل واقعة الحصيرة في مدرسة إبتدائية بطوخ

فيديو

شاهد..هدية المرغني وأوس أوس لـ منى الشاذلي
العقيد أحمد عبد العزيز يكشف آخر تفاصيل منطقة بشاير الخير الجديدة
بهيج حسين: هذه كانت نصيحتي لملكات جمال مصر في مسابقة Miss Elegant.. فيديو
زكريا ناصف يهاجم مؤمن زكريا ويشيد بوليد سليمان.. فيديو
شاهد.. تعليق مؤلف كابتن ماجد على النجم المصرى محمد صلاح

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟