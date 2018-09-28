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رياضة

زكريا ناصف: أخشى عدم بث مباراة الزمالك والقادسية كما حدث مع الإسماعيلي.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 05:40 ص
زكريا ناصف
زكريا ناصف
عمرو ابوبكر
نوه الإعلامي زكريا ناصف إلى أنه يخشى أن يحدث غدا في مباراة الزمالك والقادسية الكويتي، كما حدث في مباراة الإسماعيلي والكويت الكويتي في بطولة كأس زايد.

وقال ناصف في تصريحاته خلال برنامج "الماتش" الذي يقدمه على فضائية صدى البلد، إن الشركة المختصة ببث المباريات يوجد بينها أزمة وبين الاتحاد العربي والاتحاد الكويتي لكرة القدم، وهذا أوجد ازمة في عدم متابعة لمباراة الاسماعيلي.

وأضاف ناصف أن مباراة الزمالك لا تقل أهمية عن مباراة الأهلي والإسماعيلي، بل هي أكثر أهمية حيث أن الزمالك يسعى الى تحقيق بطولات مميزة هذا العام لمصالحة جمهورة في العالم العربي بالكامل.

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