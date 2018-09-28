زكريا ناصف يشن هجوما ناريا على اتحاد الكرة والسبب أجيري.. فيديو

علق الإعلامي زكريا ناصف، على أزمة المكسيكي خافيير اجيري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، والاتهامات الموجهة له في قضايا نصب وتلقي رشاوي خلال فترة ممارسته للتدريب في منتخب المكسيك.



وأضاف ناصف في تصريحاته خلال برنامج "الماتش" الذي يقدمه على فضائية صدى البلد، أن اتحاد الكرة خاطر بشكل كبير في التعاقد مع المكسيكي أجيري، وهذا يعرض المنتخب الى أزمة كبيرة في الفترة المقبلة، ولن يوجد لها حل إلا عند اتحاد الكرة.



وتابع متسائلا:" ما الذي سيحدث إذا تم الحكم على آجييري بالسجن تحت بند الرشوة أو أي بند آخر.



وقال ناصف إن تجاهل اتحاد الكرة لخطاب وزارة الرياضة بالمطالبة بالإطلاع على عقد المكسيكي آجييري أمر ليس له معنى سوى التهرب.



وأشار ناصف إلى أن، منتخب مصر سيصبح في أزمة اذا رحل أجيري ولابد من اطلاع وزارة الرياضة على عقد أجييري للإطمئنان على مصير المنتخب الوطني.



واستطرد ناصف :" هاني رمزي أم سلجادو هم من يتولون الإدارة الفنية لمنتخب مصر أم من، سيصعد شوقي غريب من الأولمبي الى المنتخب الأول، مشددا لابد أن يفصل اتحاد الكرة في هذا الأمر والتعاون مع وزارة الرياضة.