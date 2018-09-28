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خبير: خطاب الرئيس السيسي أشار لفقدان الأمم المتحدة لمصداقيتها عربيا وأفريقيا

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:59 ص
صدى البلد
هاني حسين
قال رمضان قرني الخبير في الشئون الإفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، إن تولي مصر لرئاسة مصر لمجموعة الـ77 للمرة الثالثة، وعضوية مصر غير الدائمة بمجلس الأمن للمرة السادسة، ورئاسة الاتحاد الافريقي، ترجمة لدور مصر الإقليمي والشرق الأوسطي والدولي.

وأضاف " قرني " في حواره في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، أن مصر تحدثت عن الديمقراطية في إدارة العلاقات الدولية خلال رئاستها إلى مجموعة الـ77 والصين.

وتابع:" الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار في كلمته أمام الجمعية العامة للأم المتحدة إلى فقدان الأمم المتحدة إلى مصداقيتها أمام الرأي العام العربي والأفريقي".

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