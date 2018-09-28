خالد بيبو: السرعة والمهارة سبب نجاح محمد صلاح في الاحتراف.. فيديو

أكد خالد بيبو نجم الأهلي السابق، أن المهارة والسرعة في المهاجم أمر ضروري وسبب نجاح أي مهاجم صريح في أي فريق مصري أو دولي.



وأضاف بيبو خلال تصريحاته مع الإعلامي "زكريا ناصف" في برنامج الماتش المذاع على فضائية صدى البلد، أن سبب ظهور محمد صلاح في المقاولون العرب هي سرعته واستغلالها بالشكل الصحيح.



وتابع محمد صلاح أصبح الأفضل في محترفين الحرب بسبب سرعته واستغلالها بشكل جيد وتميز بها خلال مشاركاته في جميع الدوريات التي احترف بها.