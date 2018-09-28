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مرأة

3 طرق طبيعية للتخلص من مشكلة اسمرار البشرة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:17 ص
صدى البلد
علا أحمد
يعتبر التخلص من مشكلة اسمرار الوجه من أكثر المشكلات التي تعاني منها الفتيات خلال فترة الصيف، ومع قدوم فصل الشتاء ترغب الكثير من الفتيات التخلص من مشكلة الاسمرار.

فكما جاء في موقع "بولد سكاى" الهندى، فهناك طريقة مجربة وفعالة للقضاء على هذا الإسمرار بدون معاناة، وذلك من خلال وضع خليط من النشا مع الليمون، ووضعهم على البشرة لمدة ربع ساعة يوميا ولمدة شهر بالكامل.

ووفقا لما جاء في الموقع، فأن وضع خليط من مطحون الأرز والماء وجوز الهند يساعد في التخلص من مشكلة التهابات البشرة وكذلك التخلص من اسمرار البشرة، كما يجب الحرص على وضع خليط من الفازلين بماء الورد.

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