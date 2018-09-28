مبتكركابتن ماجد يكشف سر إطالة زمن الأهداف.. فيديو

كشف الياباني، يوكو تاكاهاشي، كاتب مسلسل "كابتن ماجد" الشهير، سبب إطالة الزمن الذي يُحرز به الأهداف خلال حلقات المسلسل.



وأضاف "تاكاهاشي"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن الإطالة كانت لعدة أسباب، منها عدم درايته وقت كتابة المسلسل لأبعاد ملعب كرة القدم الحقيقية، بالإضافة إلى أن التكنولوجيا المستخدمة وقتها كانت محدودة للغاية.



وأكمل: "أيضًا القصة المصورة تختلف عن المباريات الحقيقة، لذا كنت أركز على توضيح مشاعر اللاعب أثناء المباراة أكثر".



