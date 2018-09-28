مؤلف كابتن ماجد: فكرة المسلسل جاءتني أثناء مشاهدة كأس العالم 1987

أكد الأديب الياباني يوكو تاكاهاشي مؤلف مسلسل الإينمي "كابتن ماجد"، أن هناك جزء جديد من المسلسل بدأ بالفعل إذاعته في اليابان.



وقال "تاكاهاشي"، خلال حوار خاص مع برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إنه أجرى عدة تحديثات بالمسلسل في الجزء الجديد لتتناسب مع متغيرات العصر الحالي.



وأكمل الأديب الياباني أنه يأمل أن يٌعرض الجزء الجديد في مصر وكافة الدول العربية، لافتا إلى أن الجزء الجديد هو عبارة عن إعادة محدثة للأجزاء القديمة بنفس الشخصيات.



وأشار إلى أن فكرة مسلسل "كابتن ماجد" جاءت له وهو يشاهد كأس العالم عام 1987 في الأرجنتين، وأحب رياضة كرة القدم جدًا، ولم تكن كرة القدم مشهورة وقتها في اليابان، وكان يسعى أن يحب اليابانيون كرة القدم مثله، لذا بدأ في كتابة هذا المسلسل.