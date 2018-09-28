ضياء حلمي يحدد أهم رسائل الرئيس السيسي في الأمم المتحدة.. فيديو

قال ضياء حلمي الأمين العام للغرفة التجارية المصرية الصينية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث مجموعة هامة من الرسائل خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأضاف " حلمي " في حواره في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، أن الرئيس السيسي لم يذهب إلى الأمم المتحدة كرئيس لمصر فقط، ولكن كزعيم مدافع عن الدول النامية وحقها في الحياة، وكان مدافعا عن الدول العربية وعلى رأسها سوريا واليمن المعرضتان للتفكك.



وتابع:" طرح الرئيس مجموعة من الحلول للأزمات التي تشغل المنطقة، ووضع الأمم المتحدة أمام مسؤوليتها وذكرها بدورها وأهمية تفعيل النظام الدولي القائم على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية".



وأكمل:" بعث الرئيس رسالة للعالم العربي، تؤكد على أن أهمية جهود العمل العربي المشترك في ظل المرحلة الدقيقة والصعبة التي يمر بها المنطقة العربية والشرق الأوسط".

