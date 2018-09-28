طبق باستا الفريدو باحترافية على طريقة المطاعم

تعلمي طريقة عمل باستا الفريدو باحترافية علي طريقة المطاعم



المكونات

سلق المكرونة:

مكرونة فوتتشيني.

رشّة ملح.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

صدور الدجاج، مغسول جيدًا بماء بارد مع الملح والخل.

ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.



صلصة الباستا

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

أربع فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، مطحون.

لتر من الكريمة الطازجة.

ربع كوب من جبن بارميزان مبشور.

ملعقة صغيرة من الملح.



طريقة التحضير

نضع كمية كافية من الماء المغلي في قدر ثم نضيف الملح. نضع المكرونة ونتركها لحوالى عشر دقائق أو حتى تنضج.

نصفي المكرونة في وعاء دون غسلها ثمّ نضع عليها زيت الزيتون كي لا تلتصق ببعضها.

نسخن المشواة جيدًا لشيّ الدجاج. نتبل صدور الدجاج بالملح، الفلفل الأسود والفلفل الأبيض في وعاء.

نضع قطع الدجاج على الشواية ونتركها مدة عشرين دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

نقطع الدجاج إلى شرائح طوليًا ونتركها جانبًا.

نسخن زيت الزيتون في قدر ثمّ نقلي الثوم.

ننكه بالملح والفلفل الأسود ثم نسكب الكريمة الطازجة ونقلب جيدًا حتى يبدأ المزيج بالغليان.

نضع جبن البارميزان ونقلب لمرّة واحدة. نضع المكرونة في صحن التقديم، ونسكب فوقها الصلصة ثم نضيف قطع الدجاج.

نرش الفلفل الأسود على الوجه ونقدم باستا ألفريدو ساخنة.



