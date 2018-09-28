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مرأة

طريقة تخزين القرنبيط والكرنب والثوم لمدة عام كامل

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:27 ص
صدى البلد
علا أحمد
نقدم مجموعة من أبرز الطرق لتخزين الخضروات في الفريزر لمدة عام كامل، وذلك بدون حاجة إلى شرائها في موسم الجديد وهو ما يتطلب تكلفة عالية.

لتخزين القرنبيط والكرنب :
في إناء به ماء مغلي وملح وكمون نضع الكرنب أو القرنبيط ونتركه يغلي غلوه واحدة فقط ونخرجه علي مياه مثلجه يبرد فيها ونصفيه ونضعه في أكياس ونحفظه في الفريزر وللكرمب نتركه يبرد بدون مياه مثلجه ونضعه في أكياس ونحفظه في الفريزر .

لتخزين الثوم :
نضع الثوم المفروم في الكبه الثوم والملح والزيت النباتي ونفرم جيدا ونضعه في اكياس في الفريزر

للثوم الشرائح نقطع الثوم شرائح ونضعه في برطمان وعليه الزيت النباتي بدون ملح ونضعه في الثلاجه .

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