رئيس جامعة طنطا يلتقي أساتذة التربية الرياضية على مستوى الجمهورية

استقبل الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا ، أمس أعضاء اللجنة العلمية الدائمة لترقية أعضاء هيئة التدريس فى التربية الرياضية ، وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا لوزير الشباب والرياضة، ولجنة القطاع ، بحضور الدكتوره عزه الوسيمى ، عميد كلية التربية الرياضية.



وأشار رئيس الجامعة، إلى ما تتمتع به كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا من مكانة متقدمة بين كليات الجامعة بصفة خاصة ، والكليات المناظرة على مستوى الجمهورية بصفة عامة ، مثمنًا الجهود الكبيرة التى تبذلها إدارة الكلية وعلى رأسها عميد الكلية الدكتوره عزه الوسيمى.



يأتي هذا اللقاء في إطار انعقاد امتحانات تأهيلي الدكتوراه لطلاب الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية.