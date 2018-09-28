رئيس جامعة طنطا يلتقي أساتذة التربية الرياضية على مستوى الجمهورية

استقبل الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا ، أمس أعضاء اللجنة العلمية الدائمة لترقية أعضاء هيئة التدريس فى التربية الرياضية ، وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا لوزير الشباب والرياضة، ولجنة القطاع ، بحضور الدكتوره عزه الوسيمى ، عميد كلية التربية الرياضية.
وأشار رئيس الجامعة، إلى ما تتمتع به كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا من مكانة متقدمة بين كليات الجامعة بصفة خاصة ، والكليات المناظرة على مستوى الجمهورية بصفة عامة ، مثمنًا الجهود الكبيرة التى تبذلها إدارة الكلية وعلى رأسها عميد الكلية الدكتوره عزه الوسيمى.
يأتي هذا اللقاء في إطار انعقاد امتحانات تأهيلي الدكتوراه لطلاب الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية.
وأشار رئيس الجامعة، إلى ما تتمتع به كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا من مكانة متقدمة بين كليات الجامعة بصفة خاصة ، والكليات المناظرة على مستوى الجمهورية بصفة عامة ، مثمنًا الجهود الكبيرة التى تبذلها إدارة الكلية وعلى رأسها عميد الكلية الدكتوره عزه الوسيمى.
يأتي هذا اللقاء في إطار انعقاد امتحانات تأهيلي الدكتوراه لطلاب الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية.