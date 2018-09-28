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رئيس جامعة طنطا يلتقي أساتذة التربية الرياضية على مستوى الجمهورية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:10 ص
صدى البلد
احمد علي
استقبل الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا ، أمس أعضاء اللجنة العلمية الدائمة لترقية أعضاء هيئة التدريس فى التربية الرياضية ، وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا لوزير الشباب والرياضة، ولجنة القطاع ، بحضور الدكتوره عزه الوسيمى ، عميد كلية التربية الرياضية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى ما تتمتع به كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا من مكانة متقدمة بين كليات الجامعة بصفة خاصة ، والكليات المناظرة على مستوى الجمهورية بصفة عامة ، مثمنًا الجهود الكبيرة التى تبذلها إدارة الكلية وعلى رأسها عميد الكلية الدكتوره عزه الوسيمى.

يأتي هذا اللقاء في إطار انعقاد امتحانات تأهيلي الدكتوراه لطلاب الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية.

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