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منى الشاذلي تطالب بتغيير مصطلح التنمر

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:59 ص
منى الشاذلى
منى الشاذلى
حمزة شعيب
استهلت الإعلامية منى الشاذلي حلقة برنامجها "معكم"، الذي يعرض على شاشة "سي بي سي cbc"، الأربعاء، بالحديث عن التنمر ووجهت الشكر للفنانين المشاركين في حملة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" الأخيرة ضد التنمر، وعلى رأسهم أحمد حلمي.

وأضافت منى الشاذلي خلال برنامجها، أن التنمر هو أحد المصطلحات التي تعني "انتهاج بعض الشخصيات لسلوك عدواني وسلبي وسخيف ضد شخص ما، ودائمًا كان يمارسه أولاد في المدرسة على أحد زملائهم؛ المنطوي أو الذي يختلف عنهم نتيجة لظروف مرضية أو شخصية، أو حتى لأنه الأفضل".

وأشارت إلى أن التنمر لم يعد يحدث في المدرسة فقط، ولكن انتقل منها مع تطور التكنولوجيا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، من المجتمع المحدود ليطارد الأطفال والكبار في مكان محيط بهم.

وطالبت الشاذلي بضرورة البحث عن مصطلح آخر غير "التنمر"؛ لأنه بمثابة ترجمة حرفية للمصطلح الإنجليزي "Bullying"، حتى يكون أقرب لفهم الأطفال والآباء، لافتة لضرورة تأكيد الآباء على أولادهم أن الدنيا كلها ليست الفصل أو المدرسة، وأن هناك متسعًا من الناس في مجتمعات أخرى أرحب وأوسع تقبلهم وتحبهم.

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