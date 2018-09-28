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مرأة

استشاري حقن مجهري:هناك أمراض نسائية تصيب الفتيات تحتاج إلى متابعة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:26 ص
صدى البلد
ريهام قدري
أكد الدكتور أحمد عاصم الملا إستشارى الحقن المجهرى وأطفال الأنابيب والمناظير النسائية أن أغلب الأمراض النسائية ترتبط بالمرأة بعد الزواج والإنجاب، ولكن هناك أمراضًا نسائية تصيب الفتيات في العشرينات من العمر، ومن المهم عدم الاستهانة بها ومعالجتها حتى لا تؤثر على الخصوبة والإنجاب في المستقبل.

وقال الملا أن هناك أمراض عديدة متعلقة بمرحلة الخصوبة والإنجاب لدى المرأة ينتج معظمها من اضطراب في الجهاز الهرموني و اختلال هرمون "الاستروجين" في مرحلة منتصف العمر والتي تتراوح ما بين 30 و45 عاما.

وأضاف أن النساء هن أكثر عرضة لالتهاب المسالك البولية خصوصا في سن الخصوبة والإنجاب والتي تتراوح بين 30 إلى 45 عامًا، حيث أن عدد المصابات بالتهاب المسالك البولية لدى النساء مقارنة بالرجال يقدر بعشرة إلى واحد وتعد أكثر الأماكن إصابة ، هي عنق المثانة وفتحة مجرى البول والمثانة والكلى.

وأوضح الملا أن الأمراض النسائية التي تتعرض لها المرأة تتفاوت في مراحلها الزمنية منها ما يكون في مرحلة الطفولة قبل سن البلوغ ومرحلة البلوغ التي تندرج تحتها مشاكل تأخر أو بداية الطمث وعدم انتظامها عند الفتاة ومن ثم مرحلة النشاط التناسلي بعد سن البلوغ وترتبط بها مشاكل الحمل، ومرحلة ما حول "سن اليأس" وتتعلق بتراجع الهرمونات الأنثوية وبداية حدوث اضطرابات في الدورة تمهيدًا لانقطاعها، وأخيرًا أمراض الشيخوخة.

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