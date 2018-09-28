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رياضة

خالد بيبو يكشف سر تألق جيله من لاعبي الأهلي ويمدح مانويل جوزيه.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 07:45 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
كشف خالد بيبو نجم الأهلي السابق، كواليس ما حدث بينه وبين العالمي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي .

وقال بيبو خلال تصريحاته مع الإعلامي "زكريا ناصف" في برنامج الماتش المذاع على فضائية صدى البلد، إن جوزيه في لقائه معه عقب اعتزاله مباشرة في مؤتمر باليابان قال له :" أشكرك لأنك مميز في العديد من الأشياء وستصبح الأفضل فيما تسعى له.

وتابع بيبو:" هذه الكلمات لم أستطع أن أنساها، وهذا ما اعتاد عليه جوزيه خلال فترة توليه إدارة الأهلي، فكان اللي يلعب والإحتياطي بيحبه لأنه كان قادر على الاحتواء.

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