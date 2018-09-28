خالد بيبو يكشف سر تألق جيله من لاعبي الأهلي ويمدح مانويل جوزيه.. فيديو

كشف خالد بيبو نجم الأهلي السابق، كواليس ما حدث بينه وبين العالمي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي .



وقال بيبو خلال تصريحاته مع الإعلامي "زكريا ناصف" في برنامج الماتش المذاع على فضائية صدى البلد، إن جوزيه في لقائه معه عقب اعتزاله مباشرة في مؤتمر باليابان قال له :" أشكرك لأنك مميز في العديد من الأشياء وستصبح الأفضل فيما تسعى له.



وتابع بيبو:" هذه الكلمات لم أستطع أن أنساها، وهذا ما اعتاد عليه جوزيه خلال فترة توليه إدارة الأهلي، فكان اللي يلعب والإحتياطي بيحبه لأنه كان قادر على الاحتواء.