ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مهندسة تكشف السبب وراء تحويلها من عملها إلى مترجمة لغة إشارة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 01:21 ص
صدى البلد
توك شو
قالت علا علي، مترجمة لغة إشارة، إنها بدأت بدراسة لغة الإشارة ونشر فيديوهات لها علي مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق الصدفة، قائله: «الموضوع جه صدفة بحته، صاحبتي قريبتها من الصُم وكنا في مرة خارجين وكنا بنسمع أغنية مبهجة، والأغنية دي خلت صاحبتي اللم الصُم دي عنيها تلمع من كُتر ما الدموع محبوسه فيها علشان تعرف إحنا ليه فرحانين أوي كدا».

وأضاف "علي"، خلال لقائها ببرنامج "مع دودي"، على قناة النهار"،: «كنا بنغني ومنطلقين وهي كانت متضايقه عايزة تعرف فيه إيه، وفضلت تسأل فيه إيه، وأنا قررت اترجملها الأغنية دي».

وأشارت: «الأول ماكنتش أعرف حاجه عن لغة الإشارة، بس من وأنا صغيرة كنت بتفرج علي الدكتورة هالة محفوظ مترجمة الإشارة على القناة الخامسة، ودي كانت علاقتي الوحيدة بلغة الإشارة».

وأكملت: «أول حاجة دخلت عليها اليوتيوب، ولقيت عليه قيديوهات بس صغيرة ومحدودة جدا، وفضلت أدور أسبوع كامل وأترجم الأغنية كلمة كلمة وأجمعها جنب بعض وأتدرب علي الحركة، وخلصت الأغنية وروحت وريتهالها، كانت واقفه مستغربة مش مستوعبة إللي بيحصل، وطلبت مني أصورلها فيديو علشان تشارك صحابها».

ترشيحاتنا

الإسماعيلي يهزم الكويت بركلات الترجيح ويصعد إلى دور الـ 16 بكأس زايد

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

تراجع أسعار الذهب اليوم

السيسي يبدأ معركة تخفيض تلال الدين العام.. المالية تعد برنامج إصلاح هيكليا للاقتصاد .. نواب: يقلل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.. وزيادة الموارد وتقليل المصروفات الحكومية ضرورة

الأمن السعودي يقتل 3 مطلوبين في القطيف

إخلاء سبيل مدرس سبّ وزير التعليم على فيسبوك

زكريا ناصف يهاجم مؤمن زكريا ويشيد بوليد سليمان.. فيديو

سيدة تدعى وفاتها بمساعدة زوجها للهروب من قروض بنكية وأحكام قضائية

صحيفة مجرية: الاتفاق على توريد 1300 عربة قطار إلى مصر

احذر.. ٦عادات تدمر الكلي

هنا شيحة تخطف الأنظار بـ لوك جديد في الجونة .. صور

مصطفي بكري: إقالة رئيس التليفزيون من منصبه .. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

تفاصيل واقعة الحصيرة في مدرسة إبتدائية بطوخ

فيديو

شاهد..هدية المرغني وأوس أوس لـ منى الشاذلي
العقيد أحمد عبد العزيز يكشف آخر تفاصيل منطقة بشاير الخير الجديدة
بهيج حسين: هذه كانت نصيحتي لملكات جمال مصر في مسابقة Miss Elegant.. فيديو
زكريا ناصف يهاجم مؤمن زكريا ويشيد بوليد سليمان.. فيديو
شاهد.. تعليق مؤلف كابتن ماجد على النجم المصرى محمد صلاح

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟