مهندسة تكشف السبب وراء تحويلها من عملها إلى مترجمة لغة إشارة

قالت علا علي، مترجمة لغة إشارة، إنها بدأت بدراسة لغة الإشارة ونشر فيديوهات لها علي مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق الصدفة، قائله: «الموضوع جه صدفة بحته، صاحبتي قريبتها من الصُم وكنا في مرة خارجين وكنا بنسمع أغنية مبهجة، والأغنية دي خلت صاحبتي اللم الصُم دي عنيها تلمع من كُتر ما الدموع محبوسه فيها علشان تعرف إحنا ليه فرحانين أوي كدا».



وأضاف "علي"، خلال لقائها ببرنامج "مع دودي"، على قناة النهار"،: «كنا بنغني ومنطلقين وهي كانت متضايقه عايزة تعرف فيه إيه، وفضلت تسأل فيه إيه، وأنا قررت اترجملها الأغنية دي».



وأشارت: «الأول ماكنتش أعرف حاجه عن لغة الإشارة، بس من وأنا صغيرة كنت بتفرج علي الدكتورة هالة محفوظ مترجمة الإشارة على القناة الخامسة، ودي كانت علاقتي الوحيدة بلغة الإشارة».



وأكملت: «أول حاجة دخلت عليها اليوتيوب، ولقيت عليه قيديوهات بس صغيرة ومحدودة جدا، وفضلت أدور أسبوع كامل وأترجم الأغنية كلمة كلمة وأجمعها جنب بعض وأتدرب علي الحركة، وخلصت الأغنية وروحت وريتهالها، كانت واقفه مستغربة مش مستوعبة إللي بيحصل، وطلبت مني أصورلها فيديو علشان تشارك صحابها».