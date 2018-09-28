الكاف: 20 ألف دولار غرامة على الأهلي ومباراتين بدون جمهور مع إيقاف التنفيذ

تلقت إدارة الأهلي خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمنع الحضور الجماهيري في مباريات دورى أبطال أفريقيا لمباراتين مع إيقاف التنفيذ.



وقالت مصادر من داخل النادي أن العقوبة لن تمنع دخول الجماهير مباراة وفاق سطيف المقرر لها الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي باستاد السلام لأنها مع إيقاف التنفيذ بمعنى أنها إذا تكررت أي أحداث فسوف يتم تطبيقها.



وتضمن الخطاب الذي تلقاه الأهلي غرامة 20 ألف دولار أيضًا.