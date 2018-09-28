أبرز فيديوهات التوك شو: السيسي في افتتاح اجتماع مجموعة الـ77..مصر في طليعة الداعمين للسلام..وبكري يوجه الشكر لـ أبو العينين بعد عرضه إنجازات الرئيس في الأمم المتحدة..وتسريب صوتي يفضح قطر

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، العديد من القضايا بجانب المداخلات الهاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.



صدى البلد يرصد أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:



السيسي في افتتاح اجتماع مجموعة الـ77: مصر في طليعة الداعمين للسلام





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحة أعمال مجموعة الـ 77 و الصين، إن مصر تشرف برئاسة المجموعة لهذا العام والتي تعتبر المرة الثالثة فى تاريخ المجموعة، وان مصر تلعب دورا رياديا فى تأسيس هذه المجموعة من الستينيات من القرن الماضى.



وأضاف السيسي خلال كلمته على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر فى طليعة الداعمين للسلام، ونعمل على تعزيز التعاون فى دول الجنوب.



وأشار إلى أن «القضاء على الفقر بمثابة الهدف الأسمى التى تتجه له جهودنا المشتركة من أجل رفعة شأن الإنسان و العبور بمواطنين الى آفاق التنمية المستدامة المبنية على السلام .



الرئيس السيسي يهنئ فلسطين بتولي رئاسة مجموعة الـ 77 العام القادم



هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على تولي فلسطين رئاسة مجموعة الـ77 العام القادم، قائلا:" مصر والدول الأعضاء داعمة لكم ورئاستكم التي نثق في إدارتها للمجموعة بحكمة واقتدار".



وأضاف " السيسي " خلال كلمته في فعاليات جلسة مجموعة الـ 77 والصين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا:" جهودنا المشتركة في العمل الجماعي الدولي نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لن تنجح إلا من خلال توفير التمويل اللازم والمناخ لتدفق الموارد اللازمة للتنمية وخاصة في الدول النامية من خلال معالجة المشكلات الهيكلية القائمة الاقتصادية والمالية العالمية".



وتابع قائلا:" أعرب عن تقديري لجهودكم ودعمكم للرئاسة المصرية لمجموعة الـ 77 وسنظل من جانبنا أوفياء للوعد والمبادئ التي أسسناها سويا والتي نعمل على تحقيقها" .



بكري يوجه الشكر لـ أبو العينين بعد عرضه إنجازات السيسي في الأمم المتحدة



قال الإعلامي مصطفى بكري، إن رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس البرلمان الأورومتوسطي، قام بعرض فيلم تسجيلى عن الانجازات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية.



وأضاف " بكري " خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيلم الذي عرضه أبو العينين أمام الأمم المتحدة تأكيد على رفض الحملات التي تستهدف الوطن، من قبل الجماعات الخارجية.



ووجه الإعلامى مصطفى بكرى، الشكر والتحية لـ رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس البرلمان الأورومتوسطي، وذلك بسبب عرضه لفيلم تسجيلي بالانجليزية عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الفيلم أعدته فضائية "صدى البلد".



وأوضح "بكري" أن رجل الأعمال محمد أبو العينين التقى عددا من ممثلى الاتحاد الأوروبي وتناقش معهم في الكثير من القضايا المهمة لتوضيح بعض الحقائق والمواقف، وأكد "بكرى" أن هدف قناة «صدى البلد» هو الدفاع عن الدولة المصرية ومواجهة الحملات المعادية لها، مؤكدا أن فضائية «صدى البلد» مع الدولة المصرية وثوابتها، وأنه منذ إنشاء القناة تواجه أعداء هذا الوطن.



أمين عام الجامعة العربية: توقيع عقوبة على الأطراف الليبية المتنازعة



قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ان ممثل السكرتير العام للإمم المتحدة للشأن الليبى طالب بفرض عقوبات على الميليشيات المتنازعة داخل ليبيا، والجامعة العربية وافقت على هذا القرار.



وأضاف "أبو الغيط" خلال لقائه ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"، الجميع يعترف اليوم بصعوبة إجراء انتخابات داخل ليبيا، لافتا إلى أن إيطاليا تحبذ عقد مؤتمر فى شهر نوفمبر القادم لوضع أولويات وجدول يتم التحرك على أساسه فيما يخص الشأن الليبيى.



وأشار أمين عام جامعة الدول العربية، إلى أنه من المقرر توقيع العقاب فى حالة عدم موافقة بعض الأطراف الليبية المتنازعة، مضيفا:" نسعى للتوفيق بين الفرقاء الليبيين".



تسريب صوتي لـ مستشار أمير قطر يكشف تحريضه ضد مصر



عرض الإعلامي محمد موسى، تسريبا صوتيا لـ عزمي بشارة، مستشار أمير قطر، واصفا إياه بـ

آلة التخريب القطرية".



وأوضح "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، اليوم الخميس، أن التسريب الصوتي يكشف تحريض عزمي بشارة على الفوضى بمصر وسوريا.



وعقب "موسى"، "التسريب بصوته، ومش بنلفق حاجة لحد، زي ما بتعمل آلة الكذب قناة الجزيرة الإرهابية".



شاهد.. تعليق مؤلف كابتن ماجد على النجم المصرى محمد صلاح



قال الأديب الياباني يوكو تاكاهاشي، مؤلف مسلسل «كابتن ماجد»، إن النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى لاعب رائع ومن طراز فريد، لافتا إلى أن صلاح يمثل إنجازا كبيرا لمصر، بأن يخرج منها لاعب عالمي من الطراز الأول مثل «مو».



وأضاف «تاكاهاشي»، خلال حواره في برنامج «مصر تستطيع»، على قناة «دي إم سي»، أنه سعيد للغاية باللاعب محمد صلاح رغم أن مصر ليست مشهورة في مجال كرة القدم أو بالمعنى الأدق ليست قوية مثل بعض الدول الأخرى في هذا المجال.



وأكمل: «أتمنى التوفيق لمحمد صلاح أكثر وأكثر في مجال الرياضة».



وكشف عن أن هناك جزءا جديدا من المسلسل بدأ بالفعل إذاعته في اليابان، موضحًا أنه أجرى عدة تحديثات بالمسلسل في الجزء الجديد لتتناسب مع متغيرات العصر الحالي.



واشار الأديب الياباني إلى أنه يأمل أن يٌعرض الجزء الجديد في مصر وكافة الدول العربية، لافتا إلى أن الجزء الجديد هو عبارة عن إعادة محدثة للأجزاء القديمة بنفس الشخصيات.



تفاصيل أكبر صفقة في تاريخ هيئة السكة الحديد المصرية



أذاعت فضائية النهار تقريرا يعرض تفاصيل أكبر صفقة في تاريخ هيئة السكة الحديد المصرية، حيث ذكر التقرير توقيع عقد توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة، بتكلفة 22 مليار جنيه دون أعباء القرض الميسر، مع التحالف الروسي المجري الممثل في شركة "ترانسماش هولدينج"، التي تعتبر من أكبر الشركات الروسية لتصنيع عربات وجرارات القطارات في العالم.



وتتضمن الصفقة بناء ورشة صيانة بتكلفة 30 مليون يورو علي نفقة الجانب الروسي، وتشمل تدريب العاملين بالورش لمدة 15 عاما علي أعمال الصيانة.



وذكر التقرير أن العرض الفائز بالتصنيع والتوريد جاء من بين 7 عروض تم دراستها فنيا وماليا، ويشمل توريد 1300 عربة خلال 40 شهرا، حيث تورد الدفعة الأولي من العربات بعد 14 شهرا، وتشتمل الصفقة علي 180 عربة درجة ثانية مكيفة، 90 عربة درجة أولي مكيفة، 30 عربة بوفيه مكيفة، 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.





