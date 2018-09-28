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رياضة

خالد بيبو يوجه رسالة مؤثرة لـ ناصر ماهر ..فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:53 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد خالد بيبو أن لاعبي الاهلي في الفترة الحالية يمتلكون العديد من المميزات التي لم توفر لأجيال سابقة، ولكن كما يقول البعض " قميص الأهلي كبير على بعض اللاعبين".

وقال بيبو خلال تصريحاته مع الإعلامي "زكريا ناصف" في برنامج الماتش المذاع على فضائية صدى البلد، أن أي لاعب في الأهلي يستطيع أن يملك قلب الجمهور بأدائه المميز المستمر وإذا خطف قلب الجمهور استطاع أن يصبح نجم عالمي كما يريد.

وأشار بيبو إلى أن ناصر ماهر لاعب مميز وفرصته كبيرة جدا حيث أنه يملك مهارات التي يرغب أن يراها الجمهور المصري في لاعبيه، ولكن لابد أن يستغل هذه المهارات.

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