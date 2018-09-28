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وزيرة الهجرة تعلن تدشين جمعية مصر تستطيع لتصبح قاعدة لكل العلماء بالخارج

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
توك شو
أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون العاملين بالخارج، عن إنشاء وتنظيم جميعة "مصر تستطيع"، لافته إلى أن هذه الجمعية سوف تكون قاعدة بيانات لكل العلماء والخبراء في الخارج.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة بفضائية "إكسترا نيوز"، أن الجمعية سوف تمكن مصر من الاستفادة من الخبراء والعلماء من خلال التواصل، معقبه: «لما مصر هتحتاج مساعده في أي مجال هتعرف بالظبط من خلال قاعدة البيانات مين من العلماء والخبراء إللي يقدروا يفيدوا».

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة بموافقة رئيس مجلس الوزراء تتكون من وزارة الهجرة والاتصالات والخارجية والرقابة الإدارية والبنك المركزي، لكي تقوم بجمع كآفة البيانات، متابعه: «دا مشروع قومي والقيادة السياسية مهمته بقاعدة البيانات».

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