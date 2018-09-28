لايف كوتش:الرجل المصري متعاون مع زوجته إذا ساهمت في الأعباء المالية للمنزل

قالت اللايف كوتش، سارة خليفة، إن الزوج المصري متعاون ويعمل على مساعدة الست المصرية ويشجعها على عملها في حالة إذا كانت المرأة عنصر أساسي في تكوين البيت وفي حالة مساعدتها في الأعباء المالية.



وأضافت "خليفة"، خلال مداخلة ببرنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي "معتز الدمرداش"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"،: «وفي أغلب الأحيان مش بيشجع عمل الزوجة ولا بيشوف مهارتها ايه ويحاول إنه ينميها ويبدأ يخلق منها نموذج تساعده على أعباء الحياة».



وأكملت: «لو الزوجه تفوقت على الزوج دا بيكون يوم أسود عليه علشان النهاردة الزوج مش بيفضل إن الزوجة تبقى أحسن منه أو تعرف حاجات جديدة بره»، مردفه: «الراجل الشرقي محتاج يوسع أفقه شويه في موضوع عمل المرأة، وإنه يعرف إن المرأة كيان مستقل».



وأكدت: «مفيش بيت في مصر من الفئة المتوسطة يقدر يمشي من غير عمل الزوج والزوجه علشان أعباء الحياة ومسئوليات الحياة والمدارس مابقتش بتكفي مرتب الرجل لوحده بقي لازم إن الاتنين بيشتغلوا».