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مرأة

فوائد مدهشة للبروكلى.. وطريقة تخزينه

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 01:26 ص
صدى البلد
علا أحمد
يعتبر البروكلى واحد من أكثر الخضروات التي تساعد على منح الجسم الكثير من الفوائد الصحية، ولا يعلم الكثير منا تلك الفوائد التي تعود على الجسم وهو ما يجعلنا لا نستفيد من فوائده.

وكما جاء في موقع "بولد سكاى" فهناك مجموعة من الفوائد والتي يأتي على رأسها حماية الجسم من الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى ذلك حماية الجسم من أمراض القلب والسكر وضعط الدم لما يحتويه من مواد مضادة للأكسدة وكذلك ألياف طبيعية.


لتخزين البروكلي :
ماء ساخن ومملح فقط نضع البروكلي يغلي غلوه واحده ونخرجه علي مياه مثلجه يفقد حرارته فيها ويقسم في اكياس ويحفظ في الفريزر .

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