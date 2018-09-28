حمدي مرغني: أشرف عبد الباقي مش هيقبضني بعد الغلطة دي.. فيديو

طرحت الإعلامية منى الشاذلي ببرنامجها «معكم»، سؤالًا لكل من حمدي المرغني وأوس أوس، نجوم مسرح مصر، وهو «ما هي أول مسرحية قام الفنان أشرف عبد الباقي بالتمثيل فيها»، وجاء رد «أوس أوس» سريعًا «خشب الورد»، بينما تعثر مرغني في الإجابة قائلًا «خسرت فلوس بسبب عدم الإجابة والأستاذ أشرف مش هيقبضني».



ووجهت «الشاذلي» سؤالًا آخر وهو «اسم الفنان أشرف عبد الباقي في فيلم الإرهاب والكباب عام 1992»، فرد المرغني قائلًا إنه لا يعرف اسم الزعيم عادل إمام في الفيلم فكيف أتذكر اسم «عبد الباقي»، لتجيب الإعلامية بعد وقت طويل من انتظار الإجابة «هلال».



برنامج "معكم" يذاع أسبوعيا يومى الخميس والجمعة، فى تمام الساعة التاسعة مساء على قناة "cbc"