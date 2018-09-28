ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

حمدي مرغني: أشرف عبد الباقي مش هيقبضني بعد الغلطة دي.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:20 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
طرحت الإعلامية منى الشاذلي ببرنامجها «معكم»، سؤالًا لكل من حمدي المرغني وأوس أوس، نجوم مسرح مصر، وهو «ما هي أول مسرحية قام الفنان أشرف عبد الباقي بالتمثيل فيها»، وجاء رد «أوس أوس» سريعًا «خشب الورد»، بينما تعثر مرغني في الإجابة قائلًا «خسرت فلوس بسبب عدم الإجابة والأستاذ أشرف مش هيقبضني».

ووجهت «الشاذلي» سؤالًا آخر وهو «اسم الفنان أشرف عبد الباقي في فيلم الإرهاب والكباب عام 1992»، فرد المرغني قائلًا إنه لا يعرف اسم الزعيم عادل إمام في الفيلم فكيف أتذكر اسم «عبد الباقي»، لتجيب الإعلامية بعد وقت طويل من انتظار الإجابة «هلال».

برنامج "معكم" يذاع أسبوعيا يومى الخميس والجمعة، فى تمام الساعة التاسعة مساء على قناة "cbc"

ترشيحاتنا

زكريا ناصف يهاجم مؤمن زكريا ويشيد بوليد سليمان.. فيديو

احذري.. وضعية لنوم المولود تسبب عيب خلقي في الجمجمة

فوائد مدهشة للبروكلى.. وطريقة تخزينه

الكاف: 20 ألف دولار غرامة على الأهلي ومباراتين بدون جمهور مع إيقاف التنفيذ

التعليم العالى تعلن عن خبر سار لشعبتين بالجامعة العمالية

قبل معركة الأهلي.. وفاق سطيف يخسر على ملعبه في الدوري الجزائري

حمدي مرغني: أشرف عبد الباقي مش هيقبضني بعد الغلطة دي.. فيديو

اقتصادية قناة السويس تتعاقد على إنشاء أكبر محطة لتداول السيارات في المنطقة

الخميس الأسود لتركيا.. 3 صفعات لنظام أردوغان في أقل من 24 ساعة .. أوروبا توجه ضربة للسلطان في يوم وصوله ألمانيا

الأهلي يضرب النجمة برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس زايد .. فيديو

نتنياهو ينشر صورة رومانسية مع زوجته قبل إلقاء خطاب الأمم المتحدة

حذاء مرصع بالألماس بـ 17 مليون دولار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لحذاء شيرين رضا أثناء مهرجان الجونة

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

فيديو

استئصال جنين غير مكتمل من بطن رضيعة بأسيوط
خالد بيبو يوجه رسالة مؤثرة لـ ناصر ماهر ..فيديو
خالد بيبو: الأهلي سينشئ أكاديميات لتعليم كرة القدم في كل أنحاء الجمهورية..فيديو
قائد النجمة اللبناني بعد فوز الأهلي: الحمد لله إنهم أربعة أهداف فقط.. فيديو
أبرز فيديوهات التوك شو: السيسي في افتتاح اجتماع مجموعة الـ77..مصر في طليعة الداعمين للسلام..وبكري يوجه الشكر لـ أبو العينين بعد عرضه إنجازات الرئيس في الأمم المتحدة..وتسريب صوتي يفضح قطر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟