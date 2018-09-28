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محافظات

الشباب والرياضة تنظم مسابقات متنوعة احتفالا بالعيد القومي للوادي الجديد

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:37 ص
صدى البلد
محمد منصور ابو العلمين
تنظم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد مسابقات فى ألعاب القوى ودورات في تنس الطاولة احتفالا بالعيد القومى للمحافظة.

وقال بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة أن المسابقات سيتم تنفيذها يومى 30 سبتمبر الجاري و1 أكتوبر المقبل بمركز شباب الخارجة في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وأضاف بهاء، أنه سيتم تنفيذ عدد من المسابقات المختلفة فى ألعاب القوى وتنس الطاولة لكافة الأعمار السنية و للجنسين وذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد للاهتمام بالنشء والشباب احتفالا بالعيد القومى لمحافظة الوادى الجديد.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع جوائز مالية قيمة لأصحاب المراكز الأولى فى كل المسابقات مطالبا الراغبين في الاشتراك في المسابقات التوجه إلى مديرية الشباب والرياضة - الدور الرابع - إدارة التنمية الرياضية، أو مركز شباب الخارجة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 4 مساء لتسجيل اسمه.

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