ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إحالة مدير إدارة الداخلة التعليمية بالوادي الجديد للتحقيق

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:10 ص
صدى البلد
محمد منصور ابو العلمين
أحال الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية و التعليم بالوادي الجديد، ، مدير إدارة الداخلة التعليمية، للتحقيق العاجل، بعدما لاحظ وجود عجز في معلمي العلوم والرياضيات بعدد من مدارس الداخلة.

وقال وكيل الوزارة في بيان له، إنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن تنفيذ كافة التعليمات التي تضمن سير العملية التعليمية بكافة المدارس بصورة منتظمة، وأنه تم اتخاذ قرار بإعادة سد العجز لمعلمي العلوم والرياضيات لمدارس الداخلة حفاظا على استقرار وانتظام العملية التعليمية.

وأشار التداوي إلى أنه يتم متابعة العملية التعليمية داخل المدارس والبالغ عددها 444 مدرسة بجميع المدن والقرى من خلال الموجهين والمتابعين وشبكة إلكترونية تتيح التعرف على كافة المشكلات التي تواجه العملية التعليمية داخل المدارس وحلها في أسرع وقت.

ترشيحاتنا

إسرائيل تنشر صورا لمواقع صواريخ موجهة في بيروت

حذاء مرصع بالألماس بـ 17 مليون دولار

سعر صادم لحذاء شيرين رضا أثناء مهرجان الجونة

تراجع أسعار الذهب اليوم

وزيرة الهجرة ترد على المصريين بالخارج حول توفير وحدات سكنية.. فيديو

نتنياهو في الأمم المتحدة.. يكشف صواريخ حزب الله.. ومنشأة إيران السرية.. اليمين الإسرائيلي يبارك الخطاب.. واليسار: مشوش ويفتقر للرؤية

هدف غريب لـ وليد سليمان في شباك النجمة اللبناني ..فيديو

إبراهيم فايق يشيد بـ كارتيرون المدير الفني للأهلي

آيتن عامر: وزنى زاد 25 كيلو وخايفة من انتقادات الجمهور .. صورة

نتنياهو ينشر صورة رومانسية مع زوجته قبل إلقاء خطاب الأمم المتحدة

رسميا .. نائلة فاروق حلمي قائم بأعمال رئيس قطاع التلفزيون

مالك نادي فولهام يشتري ملعب ويمبلي بمبلغ خيالي.. ونجم إنجليزي: صفقة سخيفة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لحذاء شيرين رضا أثناء مهرجان الجونة

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

فيديو

استئصال جنين غير مكتمل من بطن رضيعة بأسيوط
خالد بيبو يوجه رسالة مؤثرة لـ ناصر ماهر ..فيديو
خالد بيبو: الأهلي سينشئ أكاديميات لتعليم كرة القدم في كل أنحاء الجمهورية..فيديو
قائد النجمة اللبناني بعد فوز الأهلي: الحمد لله إنهم أربعة أهداف فقط.. فيديو
أبرز فيديوهات التوك شو: السيسي في افتتاح اجتماع مجموعة الـ77..مصر في طليعة الداعمين للسلام..وبكري يوجه الشكر لـ أبو العينين بعد عرضه إنجازات الرئيس في الأمم المتحدة..وتسريب صوتي يفضح قطر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟