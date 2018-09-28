إحالة مدير إدارة الداخلة التعليمية بالوادي الجديد للتحقيق

أحال الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية و التعليم بالوادي الجديد، ، مدير إدارة الداخلة التعليمية، للتحقيق العاجل، بعدما لاحظ وجود عجز في معلمي العلوم والرياضيات بعدد من مدارس الداخلة.



وقال وكيل الوزارة في بيان له، إنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن تنفيذ كافة التعليمات التي تضمن سير العملية التعليمية بكافة المدارس بصورة منتظمة، وأنه تم اتخاذ قرار بإعادة سد العجز لمعلمي العلوم والرياضيات لمدارس الداخلة حفاظا على استقرار وانتظام العملية التعليمية.



وأشار التداوي إلى أنه يتم متابعة العملية التعليمية داخل المدارس والبالغ عددها 444 مدرسة بجميع المدن والقرى من خلال الموجهين والمتابعين وشبكة إلكترونية تتيح التعرف على كافة المشكلات التي تواجه العملية التعليمية داخل المدارس وحلها في أسرع وقت.