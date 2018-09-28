حسام داغر وميريت عمر الحريرى ينضمان لمسلسل فاتحة خير

انضم النجمان حسام داغر وميريت عمر الحريري إلى قائمة مسلسل " فاتحة خير" بجانب مجموعة كبيرة من الفنانين منهم محمود قابيل بالإضافة للفنانين عايدة رياض وشريف خير الله.



المسلسل من إنتاج شريف الجزار وأحمد صلاح رفقى، وتأليف مصطفى سالم، والذى سبق وقدم عدة أعمال للسينما والدراما التليفزيوينة مثل فيلم "حديد" ومسلسل "شارع عبد العزيز"، للنجم عمرو سعد، وفيلم "البار"، والذى ضم مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة والجديدة منهم أحمد عبد الله محمود.



وتدور أحداث المسلسل فى 45 حلقة عن المشاكل اليومية التى يعانى منها المواطن المصرى، سواء الخاصة بارتفاع الأسعار أو غيرها، مع وضع الحلول المناسبة لها.