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فن

نجوم الفن والإعلام يواسون تامر الصراف في وفاة والدته..صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
كتب محمد صبحي
حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب والعزاء لرجل الأعمال تامر الصراف في وفاة والدته الفنانة المعتزلة سهير فخري وذلك بدار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

تلقي العزاء في الجانب المخصص للرجال تامر الصراف وفي الجانب المخصص للسيدات تواجدت زوجته الفنانة رانيا فريد شوقي بجانب أسرة الراحلة.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن يحي الفخراني، شهيرة، رياض الخولي، المنتج محمد فوزي وحرمه الفنانة وفاء عامر ،المخرج أشرف فايق ،مدير التصوير محمد عز العرب وحرمه أيتن عامر، المنتج محمد زكي عبد الحميد وحرمه الإعلامية سمر يسري ،حسام داغر، محمد عز، أحمد جمال سعيد ،سامح يسري، المنتج محمد صيام ومحمد رياض وحرمه رانيا محمود ياسين ومحمد أبو داود ومحمد أبوالدهب.

كما تواجد من الإعلاميين طارق نور رئيس مجلس إدارة فضائية القاهرة والناس ، أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق ،علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة قنوات النهار ،محمد عبد المتعال رئيس فضائية mbc مصر، مصطفى متولي مدير القناة ،مريم أمين ،أميرة عبد العظيم ،غسان الشريف والكاتب الصحفي أكرم السعدني.

جدير بالذكر أن الفنانة الراحلة سهير فخري ولدت في القاهرة في عام 1943. بدأت التمثيل خلال فترة الطفولة في فيلم (خلود) مع المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1948، كما عملت خلال نفس الفترة في أفلام (ولدي، من غير وداع، اشهدوا ياناس).

وابتعدت الفنانة الراحل سهير فخري عن الشاشة لمدة 13 عامًا ثم عادت إلى السينما من خلال فيلم "أجازة صيف" مع زكي رستم بعده قدمت العديد من الأفلام هي "الرجل الذي فقد ظله"، "خياط السيدات"، "الاختيار"، "رجال بلا ملامح" ثم اعتزلت الفن بشكل نهائي في مطلع السبعينيات من القرن الماضي.

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