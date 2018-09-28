رانيا محمود ياسين: مسلسل نصيبي وقسمتك 2 يعتمد على البطولة النسائية

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين إنها سعيدة بنجاح مسلسل " نصيبي وقسمتك 2 " خاصة أنه قائم على البطولة النسائية .



وأضافت في تصريح لصدي البلد : طوال حياتي أقول للمنتجين والمخرجين إن النجمات متفوقات في التمثيل ولكن يحتجن إلى دعم ومساعدة وأعتقد أن هناك نماذج كثيرة ناجحة مثل الفنانة يسرا وأيضا غادة عبد الرازق ومي عز الدين فهن يقدمن مسلسل كل عام ويحقق نجاحا كبيرا فأنا من مؤيدي هذه الظاهرة وأعتقد أن مسلسل " نصيبي وقسمتك " حقق نجاحا بالبطولة النسائية .



مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثاني من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج أحمد عبد العاطى، وموسيقى تامر كروان ، وهذه هي المرة الأولى التي يعرض فيها في الوطن العربي، عمل درامي، يحتوي على قصص مختلفة، كل منها لا تتجاوز 5 حلقات، تناقش قضايا مجتمعية حقيقية.

