نوران أبو طالب تشدو بروائع فيروز فى جاردن سيتى.. اليوم

تستعد المطربة نوران أبو طالب لتقديم سهرة موسيقية من روائع جارة القمر عبر مشروع "إلى فيروز"، وذلك على مسرح رووم آرت سبيس فى جاردن سيتى، فى التاسعة مساء اليوم الجمعة.



وتعتمد نوران أبو طالب فى مشروعها الموسيقى الجديد "إلى فيروز" على إعادة إحياء أشهر أغنيات جارة القمر فيروز على طريقتها الخاصة، بمزيج موسيقى يتكل بالأساس على تيمة البساطة بلمسات من الكلارينيت للعازف مصطفى سعيد، وباص جيتار سامر جورج، مع إيقاعات هانى بدير، وبدأت نوران مشوراها المنفرد بأولى حفلاتها الرسمية العام الماضى، واشتهرت بأغنيتها المصورة "ما مد".



