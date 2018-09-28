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فن

عودة مسرحية حدث في بلاد السعادة بعد توقف

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:11 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
عادت مسرحية "حدث فى بلاد السعادة" لمسرح السلام بشارع قصر العيني، اليوم الخميس، بعد توقفها بسبب فعاليات المسرح التجريبى.

"حدث فى بلاد السعادة"، تأليف وليد يوسف، بطولة مدحت تيخا، علاء قوقة، حسن العدل، سيد الرومى، محمد حسنى، فاطمة محمد على، أسامة فوزى، محمد الخيام، عبد العزيز التونى، المطرب وائل الفشنى، ديكور حازم شبل، استعراضات كريمة بدير، أزياء مروة عودة، تأليف موسيقى محمد مصطفى، أشعار حمدى عيد، وإخراج مازن الغرباوى.

رسالة العرض المسرحى "حدث فى بلاد السعادة" تشير إلى أن الشعوب وحدها هى من تستطيع أن تنهض ببلادها، فدائمًا ما يتحدث الناس إلى فساد الحاكم وحاشيته، دون النظر إلى الإرادة والقوة التى بداخل أفراد الشعب على تطوير وتغيير بلادهم للأفضل.

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