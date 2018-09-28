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أخبار العالم

المبعوث الأمريكي: حادث الطائرة الروسية مثال خطير للتصعيد في سوريا

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 01:39 ص
صدى البلد
حسن محرم
علق جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن السوري أن حادثة إسقاط الطائرة الروسية "إيل 20" مثال خطير للتصعيد في سوريا والذي يجب إيقافه.

وتابع جيمس جيفري: " هذا مثال على ما نحاول تجنبه على نطاق واسع، سيناريو التصعيد هذا، يجب إيقافه بأسرع وقت ممكن".

وتابع جيفري بالقول أن الصراع في سوريا يجب "تجميده بأي طريقة ممكنة"، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.


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