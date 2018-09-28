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فن

رانيا محمود ياسين : لا أتدخل في اختيارت أبنائي الفنية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:04 ص
صدى البلد
شيري نبيل
قالت الفنانة رانيا محمود ياسين إنها لا تدخل في اختياراتها الفنية لأن عائلتي تركت لي الاختيار.

تابعت في تصريح لصدى البلد: لا أتدخل في اختياراتهم ولكن واجبي كأم أن أشرح لهم المتاعب الناتجة عن مهنة التمثيل، ولكن أرى موهبة التمثيل في ابني الكبير "عمر" أما "آدم" الصغير يعشق التصوير فلديه أحساس بالصور أكثر من رائع ، نحن عائلة فنية سواء الاب أو الأم أو الجد أو الجدة أو الخال فمن الطبيعي أن يكونوا موهبين .

مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثاني من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج أحمد عبد العاطى، وموسيقى تامر كروان ، وهذه هي المرة الأولى التي يعرض فيها في الوطن العربي، عمل درامي، يحتوي على قصص مختلفة، كل منها لا تتجاوز 5 حلقات، تناقش قضايا مجتمعية حقيقية.

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