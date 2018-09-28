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مرأة

الملكة رانيا في بإطلالة أنثوية من توقيع مصمم لبناني.. صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:59 ص
صدى البلد
ريهام قدري
أطلت ملكة الأردن رانيا عبدالله بلوك مميز للغاية خلال اجتماعها بعدد من داعمي مؤسسة نهر الأردن من الولايات المتحدة الأميركية على هامش الدورة الـ 73 للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وقد اختارت الملكة رانيا في هذه المناسبة فستانًا ناعمًا للغاية لناحية القصّة ومميز لناحية الأقمشة المستخدمة فيه من تصميم اللبناني حسين بظاظا.

إليكم صور الملكة رانيا في هذه الإطلالة المفعمة بالأنوثة:
الملكة رانيا في بإطلالة أنثوية من توقيع مصمم لبناني.. صور

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