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فن

فرقة تكسير شرقى تلهب الأجواء بالمزج الموسيقي..صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:00 ص
صدى البلد
شيري نبيل
أشعلت فرقة تكسير شرقى أجواء الأزهر بارك بتقديم مزيج موسيقى بين روح المواويل والزار ولمسات من العود والطنبورة والساكس، إبان حفلتها الموسيقية الكبرى على مسرح الجنينة.

من أبرز مقطوعاتها الموسيقية التي قدمتها "Yawra"، و"Bonassay"، لتضع بها مسك الختام على سلسلة حفلات موسم سبتمبر لمسرح الجنينة، والذى ضم هذا الشهر ثلاثة حفلات موسيقية مختلفة، افتتحته فرقة الدور الأول، الخميس قبل الماضى، ومن بعدها فرقة هوس السبت الماضى، فى أولى إطلالاتها الجماهيرية بعد غياب سنة عن حفلاتها المنفردة.
فرقة تكسير شرقى تلهب الأجواء بالمزج الموسيقي..صور
فرقة تكسير شرقى تلهب الأجواء بالمزج الموسيقي..صور
فرقة تكسير شرقى تلهب الأجواء بالمزج الموسيقي..صور
فرقة تكسير شرقى تلهب الأجواء بالمزج الموسيقي..صور
فرقة تكسير شرقى تلهب الأجواء بالمزج الموسيقي..صور

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