ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مرشح ترامب للمحكمة العليا:عائلتي في أزمة بسبب اتهامات الاعتداء الجنسي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:46 ص
صدى البلد
حسن محرم
وصف مرشح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمحكمة العليا، بريت كافانو، التحقيقات التي يجريها مجلس الشيوخ الأمريكي بـ "وصمة عار".

ورغم الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي من 3 سيدات، إلا أن كافانو أكد أنه لن يسحب ترشيحه إلى منصب المحكمة العليا.
وتابع:" لا أحد سيرغمني على الانسحاب من هذه العملية"، مستدركا:" أنا بريء".

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن كافانو كاد أن يجهش بالبكاء، حينما تحدث عن تأثير ما يحدث على عائلته.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد أكد أنه لن يتوانى عن سحب ترشيح كافانو لعضوية المحكمة العليا في حال ثبت أن الاتهامات الموجهة له صحيحة.

ترشيحاتنا

ما لا تعرفه عن الفينير لأسنان أكثر جمالا

تعرف على حكام مباريات الجولة الثامنه فى الدورى الممتاز اليوم

سقوط عصابة استولت على 90 ألف دولار من تاجر بصفحة وهمية لتغيير العملة

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

سيدة تدعى وفاتها بمساعدة زوجها للهروب من قروض بنكية وأحكام قضائية

أحمد زاهر وأسرته يحتفلون بزفاف شقيق زوجته عمر على ياسمينا.. صور

وزير الخارجية: منتدى الحضارات القديمة يلعب دورًا محوريًا في التصدي للإرهاب

حكم إسلام الزوجة وبقاء زوجها على غير الإسلام

مبتكركابتن ماجد يكشف سر إطالة زمن الأهداف.. فيديو

شاهد..عمرو دياب يغني قلبك ندم في حفل غنائي وسط هتافات جماهيرية

محمود محي الدين: آلية جديدة بالبنك الدولي لقياس تقدم الدول في ملفي الصحة والتعليم.. فيديو

مؤلف كابتن ماجد: فكرة المسلسل جاءتني أثناء مشاهدة كأس العالم 1987

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لحذاء شيرين رضا أثناء مهرجان الجونة

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

فيديو

مبتكركابتن ماجد يكشف سر إطالة زمن الأهداف.. فيديو
زكريا ناصف يشن هجوما ناريا على اتحاد الكرة والسبب أجيري.. فيديو
زكريا ناصف يكشف لأول مرة عن المعنى الصحيح لـ#الأهلي_فوق_الجميع.. فيديو
زكريا ناصف: أخشى عدم بث مباراة الزمالك والقادسية كما حدث مع الإسماعيلي.. فيديو
خبير: الصين دخلت القارة الأفريقية بمنهجية مختلفة قائمة على دعم تصالح الحضارات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟