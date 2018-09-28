مرشح ترامب للمحكمة العليا:عائلتي في أزمة بسبب اتهامات الاعتداء الجنسي

وصف مرشح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمحكمة العليا، بريت كافانو، التحقيقات التي يجريها مجلس الشيوخ الأمريكي بـ "وصمة عار".



ورغم الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي من 3 سيدات، إلا أن كافانو أكد أنه لن يسحب ترشيحه إلى منصب المحكمة العليا.

وتابع:" لا أحد سيرغمني على الانسحاب من هذه العملية"، مستدركا:" أنا بريء".



وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن كافانو كاد أن يجهش بالبكاء، حينما تحدث عن تأثير ما يحدث على عائلته.



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد أكد أنه لن يتوانى عن سحب ترشيح كافانو لعضوية المحكمة العليا في حال ثبت أن الاتهامات الموجهة له صحيحة.



