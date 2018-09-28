ما لا تعرفه عن الفينير لأسنان أكثر جمالا

قالت الدكتورة دينا إبراهيم أخصائية طب الفم والأسنان وجراحات الوجه والفكين إن تقنية "الفينير" من أهم التقنيات الحديثة التى تعى الأسنان جمالا جذابا، ويتم تركيبها فى الأسنان الأمامية إذا كان لونها متغير أو هناك أسنان أطول أو أقصر، ويتم تركيب تلك القشور على الأسنان الأمامية والتى يكون سمكها رقيق جدا.



وأضافت د. دينا إن زراعة الأسنان مرت بخطوات كثيرة حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، فكانت تواجه دائمًا مشكلة التهابات اللثة المزمنة، التي تصاحب زراعة الأسنان ولكن بفضل الأبحاث العلمية والتقنيات الحديثة في هذا المجال تم استخدام مادة الزريكون النقي الخالي من المعدن في زراعة الأسنان، وبفضلها تمت السيطرة على كثير من مشاكل التهابات اللثة التي ترافق بعض حالات الزراعة وذلك بفضل حياديتها تجاه اللثة والتحامها التام معها كما تلتحم الأسنان الطبيعية مع اللثة المحيطة بها.



وأكدت أخصائى طب الفم والأسنان أن المريض يلجأ لحلول تركيبات الأسنان في حال رغبته في استبدال أسنانه الطبيعية التي تعرضت لتلف أو في حال فقد جزء منها نتيجة مشاكل صحية لحقت بها، وقد نرى أن تركيبات الأسنان باتت من الحلول المطلوبة والمقدم عليها خصوصًا في يومنا الحالي لأنها تمنح المريض أسنانًا اصطناعية ولكنها مشابهة ومطابقة لوظائف وشكل الأسنان الطبيعية .



وأشارت أن تركيبات وزراعة الأسنان تضيف الملمح الجمالي وتمنح الشخص ابتسامة مثالية جذابة .