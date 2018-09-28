المجموعة المصغرة حول سوريا تؤكد دعمها لبدء عمل اللجنة الدستورية

أكد وزراء خارجية مصر والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن ، خلال اجتماع المجموعة المصغرة حول سوريا ، دعمهم لبدء عمل اللجنة الدستورية باعتبارها خطوة أساسية للدفع بالحل السياسي للأزمة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزراء خارجية المجموعة المصغرة حول سوريا اليوم الخميس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - إن الوزراء شددوا على ضرورة تنسيق المواقف على الساحة الدولية.