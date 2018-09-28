ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

المجموعة المصغرة حول سوريا تؤكد دعمها لبدء عمل اللجنة الدستورية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:38 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد وزراء خارجية مصر والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن ، خلال اجتماع المجموعة المصغرة حول سوريا ، دعمهم لبدء عمل اللجنة الدستورية باعتبارها خطوة أساسية للدفع بالحل السياسي للأزمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزراء خارجية المجموعة المصغرة حول سوريا اليوم الخميس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - إن الوزراء شددوا على ضرورة تنسيق المواقف على الساحة الدولية.

ترشيحاتنا

رسميا .. نائلة فاروق حلمي قائم بأعمال رئيس قطاع التلفزيون

إسرائيل تنشر صورا لمواقع صواريخ موجهة في بيروت

احذري.. وضعية لنوم المولود تسبب عيب خلقي في الجمجمة

وثيقة مسربة تكشف مخطط قطر لزعزعة استقرار السعودية والإمارات والبحرين .. فيديو

تراجع أسعار الذهب اليوم

هالة مصطفي : دول العالم لا تساند مصر فى مواجهة الإرهاب لهذا السبب

خالد بيبو يوجه رسالة مؤثرة لـ ناصر ماهر ..فيديو

آيتن عامر: وزنى زاد 25 كيلو وخايفة من انتقادات الجمهور .. صورة

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

قبل معركة الأهلي.. وفاق سطيف يخسر على ملعبه في الدوري الجزائري

طريقة تخزين القرنبيط والكرنب والثوم لمدة عام كامل

حكم تغسيل الزوجين كلا منهما الآخر بعد وفاتهما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لحذاء شيرين رضا أثناء مهرجان الجونة

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

فيديو

مؤلف كابتن ماجد: فكرة المسلسل جاءتني أثناء مشاهدة كأس العالم 1987
استئصال جنين غير مكتمل من بطن رضيعة بأسيوط
خالد بيبو يوجه رسالة مؤثرة لـ ناصر ماهر ..فيديو
خالد بيبو: الأهلي سينشئ أكاديميات لتعليم كرة القدم في كل أنحاء الجمهورية..فيديو
قائد النجمة اللبناني بعد فوز الأهلي: الحمد لله إنهم أربعة أهداف فقط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟