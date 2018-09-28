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أخبار العالم

مقتل ملكة جمال العراق السابقة في ظروف غامضة ببغداد

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
حسن محرم
انضمت عارضة الأزياء العراقية الشهيرة وملكة الجمال السابقة، تارة فارس، إلى قائمة الشخصيات التي اغتيلت مؤخرا في العراق في ظروف غامضة.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن تارة فارس وجدت جثتها داخل سيارتها في العاصمة بغداد، بعد عصر الخميس بعد تعرضها لـ 3 طلقات نارية.

ونقل عاملو الصحة جثتها إلى مستشفى الشيخ زايد بوسط العاصمة.

وتعد فارس واحدة من أشهر عارضات الأزياء والنجوم العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتثير جرائتها ومنشوراتها جدلا واسعا في المجتمع العراقي.

وفارس من مواليد 1988 لأم لبنانية وأب عراقي، واختيرت ملكة للجمال للعراق في عام 2015، قبل أن تنتقل لأوروبا لفترة وتعود مجددا إلى العراق.

ويأتي اغتيالها بعد شهر واحد من العثور على جثتي خبيرتي التجميل رشا الحسن ورفيف الياسري الذين قتلا في ظروف غامضة.
كما اغتيلت الناشطة العراقية، سعاد العلي في مدينة البصرة، بعدما اقترب منها شخص وأطلق الرصاص عليها.

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