الإرهاب لايفرق بين كبير أو صغير..غلق حضانتين فى شبرا الخيمة تدرسان مناهج متطرفة..تضامن البرلمان:لابد من إجراءات صارمة ضد كل من يبث سموما لأطفالنا..ونائبة تطالب بالرقابة المشددة

محمود بدر: اتفقنا على حصر على جميع الحضانات المطبقة لهذا المنهج على مستوى الجمهورية

أبو حامد يطالب بتكثيف رقابة التضامن على الحضانات لحمايتها من الأفكار المتطرفة

برلمانية تطالب بفصل كل مدرس يثبت تورطه فى نشر أفكار متطرفة بالحضانات



يبدو أن الإرهاب أصبح لايفرق بين كبير أو صغير، حيث يسعى أهل الشر بكل ما يملكون من أسلحة لغزو عقول شبابنا بالأفكار المتطرفة منذ الصغر وهم فى سن الطفولة، واتخذ أصحاب الفكر المتطرف هذه المرة من حضانات الأطفال ملاذا لهم لتحقيق أهدافهم الخبيثة لبث سمومهم فى المجتمع من خلال استغلال براءة الأطفال الذين لاحول لهم ولاقوة ، وفى أول خطوة رادعة لمحاربة هذا الفكر المتطرف قبل غزوه لعقول أطفالنا، وفي هذا الصدد أكد النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، أنه تم غلق وتشميع حضانتي الصوالحة وأبو بكر بشبرا الخيمة، لافتا إلى أن تلك الحضانات تدرسان ما وصفها بـ " المناهج الداعشية".



وتابع بدر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أنه سبق وتم عقد اجتماع بوزارة التضامن الاجتماعي مع كل من د.محمد درويش مستشار الوزير لشؤون مجلس النواب ود.سحر مشهور مستشار الوزير للرعاية الاجتماعية ود.ياسر عبد الهادي من إدارة الأسرة والطفولة بالوزارة وتم الاتفاق على إعداد منشور عام على مستوى جميع المديريات لمنع تطبيق مثل هذه المناهج التي تحض على العنف والتطرف.



وأضاف النائب أنه تم الاتفاق على تكليف الإدارة العامة للأسرة والطفولة، بعمل حصر على جميع الحضانات التي تطبق مثل هذا المنهج الجمهورية تمهيدا لوقفها نهائيا ونقل الإشراف عليها لجمعيات أهلية أخرى، وسرعة إصدار المنهج الموحد لدور الحضانة المبني على معايير الجودة.



فيما قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان إن وزارة التضامن الاجتماعي لديها معرفة بالحضانات التى تم إنشاؤها من جماعات دينية التى تقوم بتدريس مناهج تحض على التطرف والعنف، وبالتالى عليها أن تراجع هذه الحضانات.



وطالب أبو حامد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة تكثيف الرقابة على الحضانات، بحيث تكون هناك إجراءات صارمة ضد كل تدريس مناهج غير منضبطة، إضافة إلى الاستعانة بالأجهزة الأمنية للكشف عن من يملك حضانات ممن لهم له انتماءات دينية تحرض على العنف والتطرف وتقوم بتغذية افكارها فى هذه المناهج.



وأشار عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان إلى أن الفترة قبل ثورة 25 يناير وما بعدها انتشرت عدد من المعاهد الأزهرية وتحفيظ القرآن، ممن يمتلكها من الإخوان والسلفيين يقومون بتدريس مناهج تحض على العنف.



وطالبت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان بالتصدي بقوة للحضانات التى تقوم بتدريس المناهج المتطرفة وكل من يقوم ببث أفكار متطرفة، لأنها تؤثر على الأطفال بشكل سلبى وتجعل هناك خلل فى أفكارهم من خلال التشويش عليها.



وأكدت هجرس فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة محاسبة المجرمين الذين يبثون الأفكار المتطرف فى عقول أطفالنا الذين لاحول لهم ولاقوة ، بحيث يتم فصل كل مدرس يثبت تورطه فى ذلك ويتم محاسبتهم قانونيا من خلال عقاب رادع حتى يكونوا عبرة لمن غيرهم.



ودعت عضو لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان إلى ضرورة قيام وزارة بعمل رقابة مشددة على الحضانات التى تقوم ببث الأفكار المتطرفة، وان يكون هناك نظام جديد لاختيار المدرسين على أساس خلفياتهم ، وان تكون طريقة الاختيار تكون مختلفة عن الطريقة الحالية، حتى لايتسرب هؤلاء المتطرفين إلى أطفالنا.